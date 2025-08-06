توجيه تهمة "جريمة كراهية" ضد المشتبه به بهجوم السفارة الإسرائيلية في واشنطن

أظهرت وثائق محكمة أن الولايات المتحدة وجهت اليوم الأربعاء تهمة ارتكاب جريمة كراهية اتحادية ضد المشتبه به في قتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية بالرصاص خارج متحف في واشنطن في مايو الماضي.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت في وقت سابق، عن مصادر، قولها إن وزارة العدل الأمريكية تسعى لتوجيه وثيقة اتهام فدرالية بحق إلياس رودريغيز المتهم بقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، في مايو الماضي، ضمن مسار يخولها المطالبة بإعدامه.

وقالت المصادر إن الوزارة ستوصف الأمر على أنه "جريمة كراهية" في وثيقة الاتهام التي تعتزم التقدم بها هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تشمل الوثيقة "نتائج خاصة تستدعي عقوبة الإعدام"، وفقا لأحد المصادر.