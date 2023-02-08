في خطابه عن حالة الاتحاد.. بايدن: إذا هددت الصين أمريكا فسترد لحماية نفسها

وقال بايدن في خطابه، إن الديمقراطية الأمريكية "تعرّضت لضربة" لكنها "ثابتة"، داعيا الجمهوريين في الكونغرس إلى "العمل معا" من أجل الأمريكيين "المنسيّين".

وأضاف بايدن في خطابه "إن ديموقراطيتنا ما تزال راسخة وثابتة"، بينما حض الجمهوريين والديموقراطيين على "العمل معا" لوضع "برنامج لصالح الطبقة العاملة لإعادة بناء أمريكا".

وحرص بايدن في خطابه على إيلاء الجانب المناخي شيئا من الاهتمام، مؤكدا أن أزمة المناخ تمثل "تهديدا وجوديا".

وقال بايدن "أزمة المناخ لا يهمها إن كنت في ولاية حمراء أو زرقاء. إنها تهديد وجودي. لدينا التزام ليس تجاه أنفسنا بل تجاه أطفالنا وأحفادنا لمواجهة هذه الأزمة".