سوريا.. موجة نزوح كبرى من السويداء بسبب القتال

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن تصاعد الأعمال القتالية في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، جنوبي سوريا، أدى إلى نزوح أكثر من 93 ألف شخص، سواء داخل المحافظة أو باتجاه محافظتي درعا وريف دمشق.

وأوضح المكتب أن المجتمعات المحلية في السويداء تستضيف الغالبية العظمى من النازحين، فقد تم إنشاء ما لا يقل عن 15 مركز استقبال لإيوائهم، فيما تم افتتاح نحو 30 مأوى جماعيا في محافظة درعا، التي تشهد تدفقا متواصلا للنازحين الفارين من مناطق الاشتباك، وفق ما أورد تلفزيون "سوريا".

وأجلت السلطات السورية الاثنين عائلات بدوية في اليوم الثاني من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وضع حدا لمواجهات دامية.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء في جنوبي سوريا إلى 1265، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين.

واندلعت الاشتباكات في 13 تموز/يوليو بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، وسرعان ما تطورت إلى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية والعشائر.

وشنّت إسرائيل خلالها ضربات على محيط مقار رسمية في دمشق وأهداف عسكرية في السويداء.