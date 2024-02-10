قلق إسرائيلي جراء تلميحات أمريكية بفرض عقوبات على جنود وضباط

أعربت مصادر إسرائيلية عن قلقها جراء تلميحات الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانية فرض عقوبات على جنود وضباط بالجيش، في الضفة الغربية، وفق تقرير لقناة (كان 11) التابعة لهيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن محادثات عُقِدَت خلال الأيام القليلة الماضية بين ممثلي وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومسؤولين في الإدارة الأمريكية، بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية، طُرِح خلالها احتمال أن تضطر واشنطن لفرض عقوبات على ضباط في الجيش الإسرائيلي.

الخارجية الإسرائيلية أعدت تقريرًا داخليًا عقب هذه المحادثات، لفت إلى أن واشنطن قلقة للغاية من غياب منظومة فرض القانون على مستوطني الضفة الغربية، وذلك في ظل شكاوى عديدة عن أعمال عنف بحق فلسطينيين يرتكبها المستوطنون.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على مستوطنين، من بينهم دافيد حاي حسداي، إذ صادرت أرصدته المصرفية.

واضطرت البنوك الإسرائيلية لتنفيذ القرار، رغم مناشدات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتجاهل نظام العقوبات الأمريكية.

التقرير الذي أعدته الخارجية الإسرائيلية أكد وجود زخم كبير في واشنطن لفرض عقوبات مماثلة على جنود وضباط في الجيش، بعد أن وصلت إليها إفادات بشأن تورط ضباط وجنود من وحدات بالجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بهذا الملف.