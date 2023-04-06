ستورمي دانيالز تعلق على احتمالية سجن دونالد ترامب

قالت ستورمي دانيالز، ممثلة الأفلام الإباحية التي تقع في قلب قضية جنائية مرفوعة على دونالد ترامب، إنها لا تعتقد أن الرئيس السابق للولايات المتحدة يستحق السجن إذا أُدين بإخفاء دفع أموال لها نظير السكوت.

وقالت دانيالز (44 عاما)، خلال مقابلة مع بيرس مورجان من قناة فوكس نيشن ستُبث، اليوم الخميس: "لا أعتقد أن جرائمه ضدي تستحق أن يُسجن. أشعر أن الأشياء الأخرى التي فعلها، إن ثبتت إدانته، تستحق قطعا".

ووُجهت إلى ترامب اتهامات في نيويورك، يوم الثلاثاء، في 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بمزاعم دفع أموال نظير السكوت لدانيالز وكارين مكدوجال العارضة السابقة في مجلة بلاي بوي قبل الانتخابات الأمريكية في 2016 لمنع النشر عن لقاءاته الجنسية المزعومة معهما.

ويواجه ترامب (76 عاما) تحقيقات جنائية أيضا في ولاية واشنطن لمحاولته تغيير نتيجة انتخابات 2020 وإساءة التعامل مع مستندات سرية، ويواجه أيضا تحقيقا جنائيا منفصلا في ولاية جورجيا في محاولته تغيير نتيجة تلك الولاية التي خسرها.

ويتهم الادعاء في مانهاتن ترامب بمحاولة إخفاء انتهاك لقوانين الانتخابات خلال حملته الناجحة في 2016.

وترامب هو أول رئيس أمريكي على الإطلاق يواجه اتهامات جنائية سواء خلال شغل المنصب أو بعد الخروج من السلطة.