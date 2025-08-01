واشنطن تخصص 52 مليون دولار لصيانة الباتريوت في أوكرانيا

خصصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قرابة الـ 52 مليون دولار لدعم الصيانة الفنية والتشغيلية لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا.

ووفقاً لتحليل أجرته وكالة "نوفوستي" استناداً إلى البيانات المنشورة على منصة العقود الحكومية الأمريكية، فإن قيمة العقد بلغت 51.6 مليون دولار، وجرى توقيعه مع شركة "رايثيون تكنولوجيز" (RTX)، المصنّع الحصري لمنظومة باتريوت.

وتم إبرام العقد من دون مناقصة، نظراً لامتلاك الشركة التقنيات والبيانات الأساسية المطلوبة لصيانة الأنظمة.

ويتضمن العقد الذي دخل حيز التنفيذ، في فبراير/ شباط 2023، تقديم دعم فني واستشاري مباشر للقوات الأوكرانية في تشغيل وإصلاح وصيانة منظومات باتريوت، إلى جانب خدمات الدعم اللوجستي، كما يوفر مركز المساعدة التابع للشركة في بولندا دعماً فنياً عن بُعد.

وتصل مدة العقد إلى 12 شهراً مع خيار تمديده حتى 3 سنوات إضافية، أي حتى العام 2028.

وتم تعديل العقد، في فبراير/ شباط 2025، حيث زادت قيمته بنحو 10 ملايين دولار إضافية، ليمتد على الأقل لمدة عام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا، والذي يشمل تقديم تجهيزات وتدريب ودعم تقني مستمر لتعزيز قدرات كييف الدفاعية.

من جهتها، ترفض موسكو مثل هذه الخطوات، وتعتبر أن استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، لا سيما من قبل دول حلف شمال الأطلسي، يؤدي إلى تصعيد النزاع، ويُقحم تلك الدول بشكل مباشر في الحرب، وهو ما وصفته موسكو، مراراً، بأنه "لعب بالنار" يعقّد أي تسوية سياسية محتملة، وفق موقع "روسيا اليوم".