كيم يدعو لإنتاج مزيد من المواد النووية لصنع الأسلحة

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى إنتاج المزيد من المواد النووية التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة، بهدف تعزيز ترسانة بلاده، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أمس الإثنين.

وشدد جونغ أون على أنه يجب أن تكون بيونغيانغ مستعدة لاستخدام هذه الأسلحة في أي وقت.

وأدلى كيم بالتصريحات لدى تفقده برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بما في ذلك أسلحة نووية تكتيكية جديدة وتكنولوجيا لحمل الرؤوس النووية على الصواريخ البالستية، كما اختبر خطط عمليات شن هجوم نووي مضاد حسب ما ذكرت الوكالة.