رئيس الحرس الوطني الروسي: سندعم قواتنا بأسلحة ثقيلة ودبابات

قال رئيس الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، اليوم الثلاثاء، إن أسلحة ثقيلة ودبابات سيتم إدخالها إلى قوات الحرس الوطني، مشيرًا إلى أن الموضوع تم نقاشه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن زولوتوف قوله: "هذه المسألة مهمة للغاية، إننا نتطرق لهذا الموضوع من باب أنه خلال المعارك في الشيشيان، كانت قواتنا تملك دبابات، والآن ليس لدينا دبابات، سنقوم بإدخال أسلحة ثقيلة ودبابات إلى القوات."

وأشار زولوتوف إلى أن هذا الأمر تم نقاشه مع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، دون أن يتحدث عن أي جدول زمني لإدخال المعدات العسكرية الثقيلة لقواته.

يذكر أن الحرس الوطني الروسي تم تأسيسه في العام 2016، خلفًا لما كان يُعرف بقوات الأمن الداخلي، ويعتبر من القوات شبه العسكرية التابعة للدولة، والتي يحق لها الحصول على أسلحة عسكرية.