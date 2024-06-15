مرجع في قم يطالب جليلي بالانسحاب من انتخابات الرئاسة الإيرانية

وكان جليلي قال أمس أمام حشد من أنصاره في قم بشأن الانسحاب لصالح المرشح الآخر المتشدد محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الحالي: "لقد جئنا بقوة وسنبقى حتى النهاية".

وأضاف: "في وقت من الأوقات، يجب على قوى الثورة أن تقيم الميدان بنفسها، وفي الوقت نفسه، من واجب النخب التخطيط وشرح فوائد الثورة للجميع"، مؤكداً "لم ندخل هذا الطريق بالشكوك، اخترنا هذا الطريق بحكمة ونواصل بقوة".

وقالت وكالة أنباء "رجا نيوز" التابعة للمرشح سعيد جليلي إن تصريحات الأخير كانت موجهة إلى قاليباف وجاءت تعليقا على الطلب منه الانسحاب لصالحه.

وهتف أنصار جليلي "يا رجل الله أيها المؤمن لا تتنحَ مرة أخرى هذه المرة، ما هي الجبهة الثورية؟ أنت شخصية منفصلة ولديك خطاب منفصل تمامًا. قاليباف ليس له حضور قوي يجب عليه أن ينسحب".

من جانبه، علق القيادي في التيار الأصولي المتشدد الجنرال محسن رضائي، في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، بالقول إن "مهمة الموساد ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة هي إيقاع الخلافات بين مرشحي الجبهة الثورية".

وأضاف "الآن بعد أن اتضح أن روبوتات المنافقين والموساد اتبعت أجندة خلق الفتنة والشقاق بين مرشحي الثورة لمنع التوافق، ابتعدوا عن ملعب الفجور المخطط له، والعمل من أجل الله والناس لا يتوافق مع الفجوة الحاصلة".