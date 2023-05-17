بريطانيا تعتزم بناء تحالف دولي لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أن لندن تعتزم بناء "تحالف دولي" لمساعدة أوكرانيا في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز اف-16، إثر لقاء جمع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روته.

وقالت الرئاسة، في بيان صدر عنها، إن "الرجلين اتّفقا في الاجتماع الذي عُقد بمناسبة قمة لمجلس أوروبا في آيسلندا، على العمل معًا من أجل بناء تحالف دولي لإمداد أوكرانيا بقدرات قتالية جوية بدءًا بالتدريب ووصولًا إلى تسليم مقاتلات إف-16".

والقمة هي الرابعة للمنظمة التي تأسست قبل 75 عامًا، وترمي إلى مضاعفة الوسائل لمحاسبة روسيا جنائيًا عن الدمار والجرائم المرتكبة في إطار غزوها أوكرانيا.

وبحسب البيان، "جدّد سوناك التأكيد على أن المكان الصحيح لأوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي"، مضيفًا أن "رئيسي الوزراء اتّفقا على أهمية أن يزوّد الحلفاء أوكرانيا بمساعدة أمنية طويلة الأمد لضمان قدرتها على ردع هجمات مستقبلية".