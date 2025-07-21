قتلى وجرحى إثر سقوط طائرة عسكرية على حرم جامعي في بنغلاديش (فيديو)

لقي 16 شخصا على الأقل اليوم الاثنين، مصرعهم في بنغلاديش جراء تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية في حرم جامعي بالعاصمة دكا، وفقا للمكتب الصحفي لرئيس الوزراء المؤقت في بنغلاديش محمد يونس.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش في بيان نقلته "رويترز"، إن الحادث وقع في منطقة أوتارا بشمال دكا.

وأضافت "تحطمت طائرة تدريب من طراز إف-7 بي.جي.آي التابعة لقوات بنغلاديش في أوتارا. أقلعت الطائرة في الساعة 1306 بالتوقيت المحلي (0706 بتوقيت غرينتش)".

وقال طبيب في المعهد الوطني للحروق وجراحات التجميل لصحفيين، إن أكثر من 50 شخصا، بينهم أطفال وبالغون، نقلوا إلى المستشفى مصابين بحروق.

وقال محمد يونس رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش إنه سيتم اتخاذ "الإجراءات اللازمة" للتحقيق في سبب الحادث و"ضمان تقديم جميع أنواع المساعدة".

وأضاف "الخسائر التي تكبدها سلاح الجو... الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون والموظفون وغيرهم في هذا الحادث لا تعوض".

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وأظهرت مقاطع مصورة التقطت عقب الحادث حريقا هائلا بالقرب من حديقة يتصاعد منه عمود كثيف من الدخان، بينما كان حشد من الناس يشاهدون الحادث من بعيد.

وذكرت صحيفة بروثوم ألو المحلية أن التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة تحطمت على سطح مطعم بالكلية. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.

ويأتي هذا الحادث بعد أكثر من شهر من تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية إير إنديا فوق نزل كلية طبية في مدينة أحمد آباد الهندية المجاورة، مما أسفر عن مقتل 241 من أصل 242 راكبا على متنها و19 شخصا على الأرض، في أسوأ كارثة طيران في العالم منذ 10 أعوام.