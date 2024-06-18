ترامب عن زيلينسكي: "أعظم تاجر سياسي" (فيديو)

وقال ترامب عن زيلينسكي: "لقد غادر قبل أربعة أيام إلى منزله ومعه 60 مليار دولار، ثم عاد ليطالب بـ 60 مليار دولار أخرى"، وأضاف: "مطالبه لا تنتهي أبدًا".

وتعهد ترامب بأنه سيعالج تلك المسألة في حال وصوله إلى البيت الأبيض.