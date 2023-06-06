دوي انفجارات في كييف نتيجة تدخل نظم الدفاع الجوي

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تيليجرام، إن الانفجارات التي سُمعت في العاصمة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، كانت ناجمة عن تدخل نظم الدفاع الجوي لصد هجوم، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أن قواتها أحبطت جميع محاولات القوات الأوكرانية للتقدم في دونيتسك.

وأوضحت الوزارة الروسية، إن قواتها دمرت 8 دبابات ليوبارد في منطقة دونيتسك، وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية ضخمة.

وفي كييف، قالت الإدارة العسكرية إن نظم الدفاع الجوي تدخلت لصد غارات جوية على منطقة كييف.

وتسيطر روسيا حاليا على ما لا يقل عن 18% من الأراضي المعترف بها دوليا على أنها أرا