استمرار الأزمة.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون لمنع التصويت على الإصلاحات القضائية

ووفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فقد تظاهر الإسرائيليون من جميع الأعمار في جميع أنحاء البلاد، احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي التي سيتم التصويت عليها، مشيرة إلى أن احتجاجات أخرى ضخمة سيتم تنظيمها مساء اليوم الإثنين.

وأكدت الصحيفة، أن "المتظاهرين أغلقوا الطرق السريعة الرئيسة والتقاطعات في جميع المناطق والمدن الإسرائيلية، بما في ذلك الطريق من مطار بن غوريون وطريق أيالون السريع في تل أبيب ومواقع أخرى".

وتجمع المتظاهرون خارج بعض منازل أعضاء الكنيست المنتمين للائتلاف الحاكم وحاولوا منعهم من الوصول إلى الكنيست في محاولة لمنع التصويت على خطة الإصلاح.

كما تظاهر إسرائيليون خارج منزل عضو الكنيست من حزب "الليكود" تالي غوتليف، في منطقة "جفعات شموئيل" وقاموا بمنعها من الخروج، لكن لاحقا اعتقلت الشرطة اثنين من المتظاهرين كانا يغلقان باب شقة غوتليف.