"نيويورك تايمز": واشنطن على وشك فقدان الحلفاء بسبب دعمها لإسرائيل

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المفاوضات المكثفة أدت إلى امتناع إدارة الرئيس جو بايدن عن استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن للدفاع عن إسرائيل، لكن امتناعها عن التصويت على قرار بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أثر على موقف أمريكا أمام المجتمع الدولي، بعد أن أصبحت بشكل متزايد المدافعة الوحيدة عن إسرائيل.

وبحسب تقرير الصحيفة، أعرب مسؤولون أمريكيون عن ارتياحهم لعدم استخدام بايدن لـ "الفيتو"، إذ قال الرئيس، إن استخدامه "يجب أن يقتصر على المواقف النادرة والاستثنائية"، لكن ذلك لم يحسن من صورة الولايات المتحدة بالنسبة للعالم، كما أنها تجد نفسها معزولة دبلوماسيًّا مع اقتراب نهاية العام.