طائرات تجسس أمريكية تجوب البحر الأسود.. وموسكو تتوعد بـ"رد سريع"

أصدرت موسكو تحذيرا بشأن طائرات التجسس الأمريكية بدون طيار في البحر الأسود، وتعهدت بأن قواتها ستتبنى "إجراءات الرد السريع" لمنع وقوع حوادث محتملة في المجال الجوي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن الطائرات الأمريكية بدون طيار تظهر بشكل متكرر فوق البحر الأسود، متهمة واشنطن باستخدامها لإجراء استطلاع وتبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف للمساعدة في استخدام الأسلحة الدقيقة التي يقدمها الغرب.

وأضافت أن وزير الدفاع الروسي الجديد أندريه بيلوسوف أصدر تعليمات لهيئة الأركان العامة للجيش باتخاذ إجراءات ضد الطائرات الأمريكية بدون طيار.

وردت الولايات المتحدة في وقت سابق على تحذيرات موسكو بشأن هذا الأمر بالقول إنها ستواصل مهامها في المنطقة القريبة من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014.

وقال مستشار البيت الأبيض جون كيربي في مارس/آذار الماضي: "إن البحر الأسود ليس ملكاً لدولة واحدة".

ويأتي التحذير الروسي بعد أن تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد جيه أوستن مع بيلوسوف عبر الهاتف يوم الثلاثاء للمرة الأولى.