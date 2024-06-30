طائرات تجسس أمريكية تجوب البحر الأسود.. وموسكو تتوعد بـ"رد سريع"
أصدرت موسكو تحذيرا بشأن طائرات التجسس الأمريكية بدون طيار في البحر الأسود، وتعهدت بأن قواتها ستتبنى "إجراءات الرد السريع" لمنع وقوع حوادث محتملة في المجال الجوي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن الطائرات الأمريكية بدون طيار تظهر بشكل متكرر فوق البحر الأسود، متهمة واشنطن باستخدامها لإجراء استطلاع وتبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف للمساعدة في استخدام الأسلحة الدقيقة التي يقدمها الغرب.
وأضافت أن وزير الدفاع الروسي الجديد أندريه بيلوسوف أصدر تعليمات لهيئة الأركان العامة للجيش باتخاذ إجراءات ضد الطائرات الأمريكية بدون طيار.
وردت الولايات المتحدة في وقت سابق على تحذيرات موسكو بشأن هذا الأمر بالقول إنها ستواصل مهامها في المنطقة القريبة من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014.
وقال مستشار البيت الأبيض جون كيربي في مارس/آذار الماضي: "إن البحر الأسود ليس ملكاً لدولة واحدة".
ويأتي التحذير الروسي بعد أن تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد جيه أوستن مع بيلوسوف عبر الهاتف يوم الثلاثاء للمرة الأولى.
وأفادت وزارة الدفاع في بيان على تطبيق تليغرام بأن زيادة التحليقات الجوية للطائرات الأمريكية بدون طيار فوق البحر الأسود "تشير إلى التورط المتزايد للولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي في الصراع في أوكرانيا إلى جانب كييف".
وأضافت أن "مثل هذه الرحلات الجوية تزيد بشكل كبير من احتمال وقوع حوادث في المجال الجوي بطائرات القوات الجوية الفضائية الروسية، مما يزيد من خطر المواجهة المباشرة بين الحلف والاتحاد الروسي".
وقالت الوزارة إن "دول الناتو ستكون مسؤولة عن ذلك وإن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف أصدر تعليماته إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي بتقديم مقترحات بشأن تدابير للرد الفوري على الاستفزازات".
ويأتي هذا التحذير بعد أيام من نشر صحيفة "برافدا" الروسية اليومية، نقلاً عن قناة محلية على تطبيق تليغرام لها صلات بالقوات الجوية الروسية، مقالاً بعنوان فرعي: "ربما تكون قوات الفضاء الروسية قد أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار فوق البحر الأسود"، فيما نفت الولايات المتحدة وروسيا الحادث.