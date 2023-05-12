مع وصوله المحكمة.. أنصار عمران خان يشتبكون مع الشرطة
ذكرت محطة جيو التلفزيونية أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وصل إلى محكمة في إسلام اباد اليوم الجمعة وسط إجراءات أمنية مشددة بينما اشتبك أنصاره مع قوات الأمن في مناطق أخرى بالمدينة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات شبه عسكرية وقوات الشرطة خارج المحكمة لدى وصول موكب يقل خان ويضم أكثر من عشر سيارات.
ودخل خان مقر المحكمة محاطا بالمحامين وقوات الأمن وفقا لما نقلته المحطة التلفزيونية.
وقالت جيو إن أنصار خان اشتبكوا مع الشرطة في مناطق أخرى من المدينة لدى إخلاء الشرطة الطرق لمرور موكبه للوصول للمحكمة.
وقضت المحكمة العليا أمس الخميس بأن اعتقاله "باطل وغير قانوني". وتسبب إلقاء القبض عليه هذا الأسبوع في وقوع اضطرابات دامية.
وقال حزب حركة الإنصاف إن الآلاف من "الباكستانيين المسالمين" من مختلف أنحاء البلاد سيحتشدون في إسلام اباد تضامنا مع زعيمهم خان. وقالت الشرطة إن خان سُمح له بلقاء عشرة أشخاص مساء أمس الخميس في دار ضيافة تابعة للشرطة.