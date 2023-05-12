مع وصوله المحكمة.. أنصار عمران خان يشتبكون مع الشرطة

ذكرت محطة جيو التلفزيونية أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وصل إلى محكمة في إسلام اباد اليوم الجمعة وسط إجراءات أمنية مشددة بينما اشتبك أنصاره مع قوات الأمن في مناطق أخرى بالمدينة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات شبه عسكرية وقوات الشرطة خارج المحكمة لدى وصول موكب يقل خان ويضم أكثر من عشر سيارات.