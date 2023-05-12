مع وصوله المحكمة.. أنصار عمران خان يشتبكون مع الشرطة

مع وصوله المحكمة.. أنصار عمران خان يشتبكون مع الشرطة

رويترز
رويترز

ذكرت محطة جيو التلفزيونية أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وصل إلى محكمة في إسلام اباد اليوم الجمعة وسط إجراءات أمنية مشددة بينما اشتبك أنصاره مع قوات الأمن في مناطق أخرى بالمدينة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات شبه عسكرية وقوات الشرطة خارج المحكمة لدى وصول موكب يقل خان ويضم أكثر من عشر سيارات.

مع وصوله المحكمة.. أنصار عمران خان يشتبكون مع الشرطة
المحكمة العليا في باكستان تأمر بالإفراج عن عمران خان

ودخل خان مقر المحكمة محاطا بالمحامين وقوات الأمن وفقا لما نقلته المحطة التلفزيونية.

وقالت جيو إن أنصار خان اشتبكوا مع الشرطة في مناطق أخرى من المدينة لدى إخلاء الشرطة الطرق لمرور موكبه للوصول للمحكمة.

وقضت المحكمة العليا أمس الخميس بأن اعتقاله "باطل وغير قانوني". وتسبب إلقاء القبض عليه هذا الأسبوع في وقوع اضطرابات دامية.

مع وصوله المحكمة.. أنصار عمران خان يشتبكون مع الشرطة
القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

وقال حزب حركة الإنصاف إن الآلاف من "الباكستانيين المسالمين" من مختلف أنحاء البلاد سيحتشدون في إسلام اباد تضامنا مع زعيمهم خان. وقالت الشرطة إن خان سُمح له بلقاء عشرة أشخاص مساء أمس الخميس في دار ضيافة تابعة للشرطة.

باكستان

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com