"الغارديان": العام الثالث من حرب أوكرانيا قد يكون الأصعب
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن العام الثالث من الحرب الروسية الأوكرانية قد يكون الأصعب بالنسبة للرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وأرجعت الصحيفة ذلك لعدة أسباب، منها أن المجتمع الأوكراني منهك بسبب استمرار الصراع، وثانيًا أن الدعم الدولي لكييف آخذ بالتراجع، ما أدى إلى نقص حاد في الذخيرة على الخطوط الأمامية للحرب.
وأوضحت أنه "رغم ذلك، يبدي معظم الأوكرانيين ترددا في قبول فكرة اتفاق السلام بسبب الشكوك حول التزام روسيا به، والخوف من أن الاتفاق سيمنح موسكو ما يكفي من الوقت لإعادة تجميع صفوفها ومهاجمة أوكرانيا مجددا".
وأشارت إلى أن زيلينسكي تحدث عن المخاطر الكبيرة التي تواجه بلاده، واصفا العام المقبل بأنه عام التحديات من الداخل والخارج.
ويعترف الرئيس الأوكراني أن الكثير من مستقبل البلاد يعتمد على عوامل خارجية، وخاصة المزاج السائد في واشنطن واللحظة الحاسمة المتمثلة في نتائج الانتخابات الأمريكية والتي ستُبنى عليها ما سيحدث لاحقا، وكأنه أراد القول صراحة إن فوز ترامب سيجلب كارثة كبرى لأوكرانيا.
وأعرب زيلينسكي عن قلقه بشأن حزمة المساعدات الأمريكية المتوقفة في الكونغرس، مشددا على أهمية استمرار الدعم الدولي لأوكرانيا.
وداخليا، يواجه الرئيس الأوكراني منافسة سياسية وانتقادات متزايدة، رغم أن شعبيته لا تزال مرتفعة بين الأوكرانيين. وبينما حصل في البداية على دعم واسع النطاق لتحديه العدوان الروسي، هناك مخاوف الآن من تعثر قيادته، حيث تشير التقارير إلى أن شعوره بالإنهاك من قيادة بلد في حالة حرب.
وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك مؤشرات على أن إدارة زيلينسكي لا تزال تتحصن في عقلية دفاعية تذكرنا بالمراحل الأولى من الحرب، وتحكم البلاد من خلال دائرة داخلية محدودة.
ولاحظت مصادر متعددة للصحيفة أن الرئيس بدا مرهقًا خلال الاجتماعات الأخيرة.
وبين أن "زيلينسكي يبذل جهودًا متضافرة لإظهار سيطرته المستمرة على الوضع وروحه النابضة بالحياة، كما أظهر أحيانًا لمحات من حياته المهنية السابقة كممثل كوميدي، بهدف إبراز الثقة بالنفس".
وتابعت: "عندما سئل من قبل أحد الصحفيين عما سيقوله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا اتصل به، رد زيلينسكي بسرعة مازحا: "لن يفعل ذلك، لأنه لا يملك هاتفا محمولا".
واستطردت: "غير أن زيلينسكي يتخذ موقفًا دفاعيًا لدى سؤاله حول شؤون السياسة الداخلية، لا سيما قراره المتعلق بإقالة قائد الجيش السابق فاليري زالوزني".
ولفتت "الغارديان" إلى أنه "على الرغم من التكهنات الواسعة بأن سبب الإقالة يرجع في بعض منه إلى الإنزعاج من ارتفاع شعبية زالوزني، يتجاهل زيلينسكي السؤال حول الموضوع باعتباره مسألة داخلية، ويقوم بتغيير الموضوع سريعا".
وبالمثل، تجاهل الرئيس الأوكراني الإجابة على سؤال يتعلق بفضيحة مراقبة الصحفيين من جانب وكالة الأمن الأوكرانية.
ووفق التقرير، يواصل زيلينسكي حشد الدعم العالمي لأوكرانيا بشكل فعال من خلال خطاباته المقنعة، وتأكيده المستمر على الحاجة الماسة لاستمرار المساعدات لأوكرانيا خلال ما يمكن وصفه بالعام الأصعب في الحرب حتى الآن.
وقال الرئيس الأوكراني: " نحن بحاجة إلى الشجاعة، والمرونة من أجل البقاء في هذا العام الذي سيحدد شكل إنهاء هذه الحرب".