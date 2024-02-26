"الغارديان": العام الثالث من حرب أوكرانيا قد يكون الأصعب

وأشارت إلى أن زيلينسكي تحدث عن المخاطر الكبيرة التي تواجه بلاده، واصفا العام المقبل بأنه عام التحديات من الداخل والخارج.

ويعترف الرئيس الأوكراني أن الكثير من مستقبل البلاد يعتمد على عوامل خارجية، وخاصة المزاج السائد في واشنطن واللحظة الحاسمة المتمثلة في نتائج الانتخابات الأمريكية والتي ستُبنى عليها ما سيحدث لاحقا، وكأنه أراد القول صراحة إن فوز ترامب سيجلب كارثة كبرى لأوكرانيا.

وأعرب زيلينسكي عن قلقه بشأن حزمة المساعدات الأمريكية المتوقفة في الكونغرس، مشددا على أهمية استمرار الدعم الدولي لأوكرانيا.

وداخليا، يواجه الرئيس الأوكراني منافسة سياسية وانتقادات متزايدة، رغم أن شعبيته لا تزال مرتفعة بين الأوكرانيين. وبينما حصل في البداية على دعم واسع النطاق لتحديه العدوان الروسي، هناك مخاوف الآن من تعثر قيادته، حيث تشير التقارير إلى أن شعوره بالإنهاك من قيادة بلد في حالة حرب.

وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك مؤشرات على أن إدارة زيلينسكي لا تزال تتحصن في عقلية دفاعية تذكرنا بالمراحل الأولى من الحرب، وتحكم البلاد من خلال دائرة داخلية محدودة.

ولاحظت مصادر متعددة للصحيفة أن الرئيس بدا مرهقًا خلال الاجتماعات الأخيرة.