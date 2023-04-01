زيلينسكي يفرض عقوبات جديدة على روسيا
أفادت وكالة "تاس" الروسية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فرض، اليوم السبت، عقوبات على 33 مواطنا روسيًا و225 شركة روسية.
وقبل ذلك، في شهر مارس المنصرم، وضع الرئيس الأوكراني قرار مجلس الأمن القومي في بلاده حيز التنفيذ بشأن فرض عقوبات على 287 كيانا روسيا، بما في ذلك شركة اليانصيب الحكومية "Sportloto".
كما فرض قيودا على 120 شخصا لمدة 50 عامًا، من بينهم رجال أعمال يقيمون في روسيا وبريطانيا وقبرص وبولندا وأرمينيا وتركيا وهولندا.
يذكر أن زيلينسكي كان قد أصدر مرسوما يقضي بفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد، ولم يوضح المرسوم سبب هذه العقوبات.