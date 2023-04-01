زيلينسكي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

أفادت وكالة "تاس" الروسية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فرض، اليوم السبت، عقوبات على 33 مواطنا روسيًا و225 شركة روسية.

وقبل ذلك، في شهر مارس المنصرم، وضع الرئيس الأوكراني قرار مجلس الأمن القومي في بلاده حيز التنفيذ بشأن فرض عقوبات على 287 كيانا روسيا، بما في ذلك شركة اليانصيب الحكومية "Sportloto".