بريطانيا تدعم إسرائيل بسفينتين عسكريتين

قالت صحيفة التايمز، اليوم الخميس، إن بريطانيا سترسل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية إلى شرق المتوسط، وستبدأ طلعات جوية للمراقبة والاستطلاع فوق إسرائيل إظهارًا للدعم العسكري الهادف لطمأنتها.

وكانت الحكومة البريطانية، قد أمرت، في وقت سابق، أُسرَ دبلوماسييها في إسرائيل بمغادرة البلاد "كإجراء احترازي" بعد هجمات حركة "حماس" التي تسببت في إعلان إسرائيل الحرب عليها، وفرض حصار تام على قطاع غزة.

وقال بيان لوزارة الخارجية، إن الدبلوماسيين البريطانيين سيواصلون عملهم في إسرائيل.

وجاء في البيان: "نسحب بشكل مؤقت عائلات الموظفين في سفارتنا في تل أبيب، وقنصليتنا في القدس، كإجراء احترازي".

ووجهت الحكومة البريطانية بعدم السفر غير الضروري إلى إسرائيل، وقالت وزارة الخارجية إنها اتخذت قرارها بشأن أُسر الدبلوماسيين "بما يتفق" مع هذا التوجيه.