صحيفة بريطانية: بوتين يتدرب على ضربة نووية ضخمة
قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختبر قدرة بلاده على شن ضربة نووية انتقامية ضخمة، عندما قام بسحب روسيا من معاهدة دولية لحظر التجارب النووية.
ووفقًا لتقرير نشرته الصحيفة فقد تم إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز "يارس" في أقصى شرق روسيا، وأطلقت غواصة تعمل بالطاقة النووية صاروخًا بالستيًّا من بحر بارنتس، واختبرت قاذفات بعيدة المدى إطلاق صواريخ كروز تطلق من الجو.
وتم إجراء اختبارات الإطلاق بواسطة صاروخ عابر للقارات وغواصات تعمل بالطاقة النووية وقاذفات بعيدة المدى.
ووافق البرلمان الروسي بالإجماع الأربعاء، على تشريع يقضي بسحب روسيا من المعاهدة الدولية للحظر الشامل للتجارب النووية، والتي تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وأشار التقرير إلى أن ذلك جاء في وقت ألحق فيه هجوم بطائرات روسية دون طيار أضرارًا بمبانٍ بالقرب من محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية في غرب أوكرانيا، وأدى إلى إصابة 20 شخصًا.
ودمرت القوات الجوية الأوكرانية جميع الطائرات الروسية، وعددها 11 بحسب الجيش، ما خلّف العديد من الأضرار الناتجة عن موجات الانفجار والحطام المتساقط، وفقًا لوزارة الطاقة الأوكرانية.
صحيفة "إندبندنت" البريطانية