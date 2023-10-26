صحيفة بريطانية: بوتين يتدرب على ضربة نووية ضخمة

ووافق البرلمان الروسي بالإجماع الأربعاء، على تشريع يقضي بسحب روسيا من المعاهدة الدولية للحظر الشامل للتجارب النووية، والتي تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأشار التقرير إلى أن ذلك جاء في وقت ألحق فيه هجوم بطائرات روسية دون طيار أضرارًا بمبانٍ بالقرب من محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية في غرب أوكرانيا، وأدى إلى إصابة 20 شخصًا.

ودمرت القوات الجوية الأوكرانية جميع الطائرات الروسية، وعددها 11 بحسب الجيش، ما خلّف العديد من الأضرار الناتجة عن موجات الانفجار والحطام المتساقط، وفقًا لوزارة الطاقة الأوكرانية.

صحيفة "إندبندنت" البريطانية