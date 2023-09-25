للمرة الأولى منذ وقف القتال.. مبعوثتان لواشنطن تصلان أرمينيا

قال مسؤول أمريكي لرويترز، إن مسؤولتين كبيرتين بالإدارة الأمريكية ستصلان إلى أرمينيا اليوم الإثنين، فيما بدأ الأرمن في ناغورنو قرة باغ نزوحًا جماعيًّا أمس الأحد، بعد أن هزمت أذربيجان مقاتلي المنطقة الانفصالية في صراع يعود تاريخه إلى الحقبة السوفيتية.

وستكون زيارة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور والقائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا والشؤون الآسيوية الأوروبية يوري كيم، هي الأولى من نوعها إلى أرمينيا منذ وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول، إن باور ستلتقي مع كبار المسؤولين الحكوميين "وستؤكد الدعم الأمريكي لديمقراطية أرمينيا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها والتزامها بتلبية الاحتياجات الإنسانية، التي نتجت عن الوضع في ناغورنو قرة باغ".