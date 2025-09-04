إيران تنشد دعم الصين وروسيا لمواجهة خطط "الترويكا" الأوروبية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن دول "منظمة شنغهاي" أبدت دعمها لإيران في مواجهة الضغوط الخارجية، مؤكداً أن تواصل مشاوراتها مع روسيا والصين لمواجهة مساعي الترويكا الأوروبية لتفعيل "آلية الزناد".

ونفى عراقجي، في تصريح له، ما يشاع عن مناقشة انسحاب إيران في "منظمة شنغهاي"، وقال: "لا يوجد أي بند يتعلق بإلغاء عضوية إيران، بل على العكس، دول منظمة شنغهاي أبدت دعمها الواضح لإيران في مواجهة الضغوط الخارجية".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح عراقجي أن الوكالة نفسها "أقرت بالحاجة إلى إطار تعاون جديد يتناسب مع المستجدات"، مؤكداً أن أي تعاون إضافي لن يبدأ قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الإطار.

وأكد الوزير الإيراني أن "المفاوضات جارية لتحديد طبيعة هذا التعاون وشكله المستقبلي"، منوهاً إلى أن "استمرار التعاون بين إيران والوكالة مرهون باستكمال هذه المفاوضات".

في المقابل، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إيران إلى التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق بشأن عمليات التفتيش النووي، محذراً من أن المباحثات "لا يمكن أن تستمر لأشهر"، خصوصاً بعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على مواقع تخصيب داخل إيران.