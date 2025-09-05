سفن برمائية ومطارات.. الصين تشيد منشآت "الطوارئ" تحسباً لغزو تايوان

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الصين تقوم حالياً بتنفيذ مشروعات بناء واسعة النطاق للبنية التحتية على طول ساحلها الشرقي، بما في ذلك المواقع الجوية والبحرية التي تظهر استعدادها المتزايد لصراع محتمل حول تايوان.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية ومواد أخرى مفتوحة المصدر، نشرتها الصحيفة الأمريكية، كيف ستعزز هذه المنشآت موقف الصين إذا ما شنت حرباً على الجزيرة، إذ تُطالب بكين بتايوان كأرض تابعة لها، وتعهّدت بالسيطرة عليها بالقوة إذا لزم الأمر.

وتتراوح المواقع بين قاعدة جديدة ضخمة للسفن الحربية البرمائية ومطار بمليارات الدولارات يقع على بُعد حوالي ثلاثة أميال من الجزر التايوانية الواقعة في الخطوط الأمامية.

وتُعزز هذه الاستثمارات الجهود الشاملة التي يبذلها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لتجهيز بلاده وتمكينها من الاستيلاء على تايوان، وسيكون غزواً عبر المضيق للسيطرة على الإقليم بالغ التعقيد.

تحذير أمريكي

وكثّف المسؤولون العسكريون الأمريكيون تحذيراتهم في الأشهر الأخيرة بشأن نوايا بكين، قائلين إن البلاد تسير في مسار خطير، فالصين تُحدّث معداتها، من الرؤوس الحربية إلى الطائرات الحربية، وتُجري تدريبات عسكرية مُوسّعة باستمرار، وتُكثّف صبّ الخرسانة.

ولا تقع المنشأة على مضيق تايوان، وهو ما قد يكون ميزة، كما يقول ضابط استخبارات متقاعد في البحرية الأمريكية، مايكل دام، لأن هذا الممر المائي من المرجح أن يكون "منطقة نيران حرة" في أي صراع.

بدلاً من تركيز سفنها الحربية، يمكن لأسطول الغزو الصيني الإبحار نحو تايوان من نقاط مختلفة على طول الساحل، لكن هذا النهج يتطلب مزيداً من التخطيط لضمان وصول القوات إلى المكان المناسب في الوقت المناسب.

ويشير حجم المنشأة إلى أنها بُنيت للاستخدام الموسع في زمن الحرب، وفقاً لكولين كوه، الزميل البارز في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، مضيفاً أنها قد تُستخدم كنقطة انطلاق لجزء من أسطول غزو متجه إلى شمال تايوان، حيث تقع عاصمة الإقليم، تايبيه.

أرصفة كبيرة

بالقرب من تايوان، يوجد رصيف بحري جديد في خليج يويهتشينغ يزيد طوله عن ميل، مما يسمح لعدد كبير من السفن بالعمل انطلاقًا منه. وقد شوهدت حوالي 20 سفينة في أحد الأيام الأخيرة، بما في ذلك ناقلات دبابات، وسفن إنزال بحري، وناقلات نفط، وزوارق خفر سواحل، وجميعها ستلعب دوراً في حالة الطوارئ في تايوان.

أرخبيل تايواني

على الجانب الآخر من تايوان، في مقاطعة فوجيان الصينية، تقع قاعدة مروحيات جديدة ومتوسعة، يتوقع أن تنطلق منها مروحيات الجيش لنقل الجنود إلى تايوان أو لتوفير الدعم الناري لقوات الإنزال، في حال بدأت الحرب.

ويمكن لمطار المروحيات أيضاً دعم هجوم على جزر بينغو، وهي أرخبيل تايواني مهم في المضيق، إذ إن الاستيلاء على جزر بينغو في بداية الصراع سيمنح الصين زخماً حاسماً، يسمح لها باستخدام الأراضي التي استولت عليها لشن هجمات على جزيرة تايوان الرئيسة التي تبعد بضع عشرات الأميال.

وقال داميان سايمون، الباحث في شركة استشارات استخباراتية تُدعى "مختبر إنتل"، والذي يدرس المنشأة باستخدام صور الأقمار الصناعية، إن طائرات صينية مُسيّرة استخدمت المطار.

وأضاف أن القاعدة قيد التوسع، حيث تُظهر صور حديثة تطهير الأراضي في منطقتين متجاورتين على الأقل، ربما لإنشاء المزيد من مهابط الطائرات المروحية.

مطارات متعددة الاستخدام

تظهر مطارات ضخمة في أنحاء الصين، لكن اثنين منها على الأقل يقعان في مواقع تجعلهما جذابين للقادة العسكريين الصينيين، مباشرة على مضيق تايوان، وفي حال اندلاع أزمة، من المرجّح أن تُعلق بكين الرحلات الجوية التجارية من وإلى هذه المرافق.

وبفضل وجود العديد من المدرجات، والحظائر، والوقود الوفير، والمعدات اللازمة لتحميل الطائرات ومجموعة من القدرات اللوجستية الأخرى، يمكن إعادة استخدام هذه المطارات الكبيرة بسرعة للاستخدام العسكري.

يمتد أحد المطارات على مساحة واسعة عبر جزيرة دادينغ في مضيق تايوان، وقد عملت الجرافات الصينية لسنوات على مضاعفة مساحة الجزيرة وتجهيزها لمطار شيامن شيانغآن الدولي. حيث يقع المرفق، المتوقع تشغيله العام المقبل، على بُعد 2.3 ميل فقط من كينمن، وهي أرخبيل تايواني ناءٍ قد يكون هدفًا صينيًا مبكرًا في حال غزو شامل.

ليس موقعه فقط ما يجعله ذا قيمة للأغراض العسكرية، فبالإضافة إلى قدرته على استقبال عشرات الملايين من المسافرين سنوياً، صُمم المطار ليكون مركزاً لوجستياً للشحن الجوي، وهذا يعني أنه يتمتع بشبكة سكك حديدية وطرقية متينة، ومستودعات ضخمة، وحمولات من المعدات اللازمة لنقل البضائع بسرعة.