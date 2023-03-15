وكالة إيرانية: شمخاني يزور الإمارات الخميس

أفادت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية الرسمية اليوم الأربعاء، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني، سيتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم غد الخميس في زيارة رسمية.

وأوضحت الوكالة أن "زيارة شمخاني، إلى أبوظبي يوم الخميس استجابة لدعوة رسمية وجهها له الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وقالت الوكالة إنه "بالإضافة إلى التفاوض مع نظيره الإماراتي، سيلتقي شمخاني، مع كبار المسؤولين في الإمارات لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية خلال الزيارة".

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي إماراتي على هذه الأنباء.