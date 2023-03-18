طالبان تعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد "داعش" في مزار شريف شمال أفغانستان
أعلنت حركة طالبان، اليوم السبت، شن عملية عسكرية وصفتها بـ"الساحقة" ضد عناصر تابعة لتنظيم داعش في مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال أفغانستان.
وقال المتحدث باسم حكومة الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن "القوات الخاصة لحركة طالبان، نفذت في وقت متأخر من ليلة أمس، عملية ساحقة ضد أوكار داعش في الأحياء الخامس والسادس والثامن من مدينة مزار الشريف وسط محافظة بلخ".
وكشف مجاهد في تغريدة له عبر "تويتر" أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم، وأنه "تم ضبط أسلحتهم وذخائرهم، فيما أصيب عنصر من قوات طالبان بجروح".
وكان انفجار هز السبت الماضي، مركز "تبيان" الثقافي في مدينة مزار شريف، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح.
وأعلن تنظيم داعش الأحد الماضي، مسؤوليته عن الهجوم، وقال إن "الانفجار كان نتيجة حقيبة وضعها أحد عناصره في مركز تبيان الذي كان ينظم حفلاً لتكريم مجموعة من الصحفيين الأفغان".