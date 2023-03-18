طالبان تعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد "داعش" في مزار شريف شمال أفغانستان

أعلنت حركة طالبان، اليوم السبت، شن عملية عسكرية وصفتها بـ"الساحقة" ضد عناصر تابعة لتنظيم داعش في مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حكومة الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن "القوات الخاصة لحركة طالبان، نفذت في وقت متأخر من ليلة أمس، عملية ساحقة ضد أوكار داعش في الأحياء الخامس والسادس والثامن من مدينة مزار الشريف وسط محافظة بلخ".

وكشف مجاهد في تغريدة له عبر "تويتر" أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم، وأنه "تم ضبط أسلحتهم وذخائرهم، فيما أصيب عنصر من قوات طالبان بجروح".