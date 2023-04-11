حصار بطيء بدلًا من غزو شامل.. هكذا تخطط الصين لالتهام تايوان

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الغزو الصيني لتايوان قد يكون أحد أخطر الأحداث وأعنفها في القرن الحادي والعشرين، وهو حدث من شأنه أن يجعل الهجوم الروسي على أوكرانيا يبدو وكأنه عرض جانبي بالمقارنة.

ولفتت إلى أن النزاع يمكن أن يكون له تداعيات سريعة أبعد كثيرًا من الجزيرة، إذ قد يجذب اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى لصراع كوني.

وأشارت إلى أنه "ليس من الصعب تخيل أن الغزو سيؤدي إلى صراع قوى عظمى، بل حتى إلى تبادل قصف نووي".

لكن الصحيفة رسمت- في تحليل لها- سيناريو السيطرة الصينية المحتملة، والتي قد تلجأ لخطة طويلة وبطيئة بدلًا من غزو مفاجئ وشامل.