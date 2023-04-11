حصار بطيء بدلًا من غزو شامل.. هكذا تخطط الصين لالتهام تايوان
قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الغزو الصيني لتايوان قد يكون أحد أخطر الأحداث وأعنفها في القرن الحادي والعشرين، وهو حدث من شأنه أن يجعل الهجوم الروسي على أوكرانيا يبدو وكأنه عرض جانبي بالمقارنة.
ولفتت إلى أن النزاع يمكن أن يكون له تداعيات سريعة أبعد كثيرًا من الجزيرة، إذ قد يجذب اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى لصراع كوني.
وأشارت إلى أنه "ليس من الصعب تخيل أن الغزو سيؤدي إلى صراع قوى عظمى، بل حتى إلى تبادل قصف نووي".
لكن الصحيفة رسمت- في تحليل لها- سيناريو السيطرة الصينية المحتملة، والتي قد تلجأ لخطة طويلة وبطيئة بدلًا من غزو مفاجئ وشامل.
حظر بطيء
ورأت الصحيفة أنه "بدلاً من هجوم البرق، فمن المحتمل أن يتطور الغزو الصيني ببطء على مدى شهور وحتى سنوات"، لافتة إلى أنه سيبدأ "بما كانت القوات المسلحة الصينية تمارسه خلال عطلة نهاية الأسبوع: حظر جوي وبحري". في إشارة إلى المناورات الصينية التي جرت خلال الأيام الماضية والتي حاكت فيها الصين سيناريو الحظر الشامل على تايوان.
وبحسب التحليل، فإن الميزة التي تمتلكها تايوان من خلال موقعها الجغرافي كجزيرة مفصولة عن البر الرئيس للصين بمضيق عاصف يبلغ عرضه 100 ميل، هي أيضًا نقطة ضعفها الكبيرة.
وشرحت الصحيفة: "على عكس أوكرانيا، التي لها حدود برية طويلة مع خمس دول أوروبية جيدة التنظيم، تعتمد تايوان على إعادة الإمداد وإعادة التسلح في البحر والجو. وإن إغلاق هذه الطرق سيكون بنفس أهمية الغزو البرمائي الذي سيكون ضروريًّا في نهاية المطاف لبكين لفرض نفسها على تايبيه".
مراحل الغزو
وقالت الصحيفة إن شن غزو شامل على حين غرة سيكون مستحيلًا؛ بالنظر إلى أن قوة الغزو ستستغرق أسابيع لتتجمع في الموانئ الصينية على مرأى ومسمع من أقمار التجسس الغربية. لكن في المقابل فإن الحظر يمكن أن يبدأ ببطء وبشكل خفي دون أن يلاحظ أحد.
وقالت إن هذا النوع من التدريبات التي تم إجراؤها في نهاية هذا الأسبوع يمكن أن يكون بداية للحظر المستقبلي، مع بضعة أيام من النشاط العسكري الذي يقطع مؤقتًا حركة المرور الجوية والبحرية إلى الجزيرة، جنبًا إلى جنب مع "عمليات التفتيش" الصينية الإلزامية لسفن الشحن في المياه حول تايوان. وفي المرة القادمة قد يستمر لأسابيع، ثم لأشهر.
وتابعت: "في كل مرحلة، ستكون الحكومة الصينية قادرة على قياس رد فعل بقية العالم - وخاصة الولايات المتحدة - وشهية شعوبها للمواجهة والصراع".