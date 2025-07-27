الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق العمليات العسكرية في 3 مناطق بقطاع غزة

logo
العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من سلاح الهندسة في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من سلاح الهندسة في غزة
بتسلئيل يهوشوا مسابكرالمصدر: موقع غلوبال
إرم نيوز
إرم نيوز
27 يوليو 2025، 4:23 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل السبت، مقتل جندي برتبة رقيب أول احتياط يدعى بتسلئيل يشوع، وهو مقاتل في سلاح الهندسة، بعد إصابته بجروح بالغة خلال اشتباكات وقعت الأسبوع الماضي جنوبي قطاع غزة.

وكان الجندي، البالغ من العمر 32 عامًا، من "الكتيبة 749" التابعة للواء "828"، أُصيب في الـ19 من يوليو/ تموز، إلى جانب ضابط من "الكتيبة 710" التابعة لفرقة "رعام" (179).

وجاءت وفاة الجندي والضابط بعد وقوع المجموعة العسكرية في كمين؛ حيث انفجرت عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية من نوع "هامر" كانا يستقلانها، قبل مقتلهما.

وبمقتل الجندي والضابط، يرتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين خلال الشهرين الماضيين إلى 39 جنديًّا.

وقالت مصادر عبرية، السبت، إن جنديين إسرائيليين قُتلا وأُصيب عدد آخر في انفجار عبوة ناسفة في مدرعة إسرائيلية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

أخبار ذات علاقة

"كمين مركب" يقتل جنديين إسرائيليين جنوب قطاع غزة

"كمين مركب" يقتل جنديين إسرائيليين جنوب قطاع غزة

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC