زيلينسكي لسوناك: أوكرانيا تريد "الأسلحة الضرورية" لوقف الهجوم الروسي
حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، حلفاءه الغربيين على تزويده بـ "الأسلحة الضرورية" لوقف الهجوم الروسي، وذلك خلال اجتماع في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان عقب الاجتماع، إن زيلينسكي "شدد على أهمية حصول أوكرانيا على الأسلحة الضرورية من الحلفاء لوقف الهجوم الروسي وتحرير كل الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا".
وكان سوناك، تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا لتتمكن من "تحقيق انتصار حاسم هذا العام"، وذلك عقب وصول رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لندن.
وذكّر أمام البرلمان بالعرض البريطاني لتدريب طيارين أوكرانيين وقال: "يمكن أن يطمئن المجلس لأننا سنواصل دعم أوكرانيا لتحقيق نصر عسكري حاسم في ساحة المعركة هذا العام".
وفرضت المملكة المتحدة، الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات على قطاع الدفاع الروسي، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هذا البلد.