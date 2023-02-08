زيلينسكي لسوناك: أوكرانيا تريد "الأسلحة الضرورية" لوقف الهجوم الروسي

حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، حلفاءه الغربيين على تزويده بـ "الأسلحة الضرورية" لوقف الهجوم الروسي، وذلك خلال اجتماع في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان عقب الاجتماع، إن زيلينسكي "شدد على أهمية حصول أوكرانيا على الأسلحة الضرورية من الحلفاء لوقف الهجوم الروسي وتحرير كل الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا".