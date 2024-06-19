مصدر يؤكد لـ"إرم نيوز" حقيقة انسحاب جليلي من انتخابات الرئاسة الإيرانية

كشف شهرام يزداني، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الإيراني المتشدد سعيد جليلي، الأربعاء، أن "جليلي" لن ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في 28 من يونيو/حزيران الجاري.

ونفى يزداني، لـ"إرم نيوز"، "الحديث عن إمكانية انسحاب جليلي من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح أي مرشح من التيار الأصولي المحافظ".

وأوضح يزداني أن "جليلي عقد مساء الثلاثاء اجتماعاً مع 80 نائباً في البرلمان الحالي والسابق، وأكد لهم أنه لن ينسحب، وسيمضي حتى النهاية".

وكان عدد من قيادات التيار الأصولي المتشدد ووسائل الإعلام التابعة لهم حذروا من استمرار المرشحين الخمسة في سباق الرئاسة أمام منافسة مرشح الإصلاحيين الوحيد النائب مسعود بزشكيان.

ويرى مراقبون أن بقاء جميع المرشحين الخمسة من التيار المتشدد سيعزز من فرصة فوز بزشكيان، فيما يرى قادة متشددون أن هناك المزيد من الوقت أمام التوصل إلى اتفاق يفضي إلى انسحاب المرشحين وإبقاء مرشح أصولي واحد.