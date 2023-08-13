حزب فيافيسينسيو يختار شريكه في الحملة مرشحا لانتخابات الإكوادور

سيخوض أندريا غونزاليس، الذي كان مرشحا لمنصب نائب الرئيس ضمن حملة فرناندو فيافيسينسيو الى الانتخابات الرئاسية في الإكوادور، سباق الرئاسة بدلا من زميله السابق الذي اغتيل الأربعاء، وفق ما أعلن حزبهما السبت.

وقال حزب كونستروي الوسطي، في بيان، إنه "سيستبدل التذكرة الرئاسية من خلال ترشيح أندريا غونزاليس للرئاسة" في الانتخابات التي لا تزال دورتها الأولى مقررة في 20 آب/أغسطس.

ويتوقع أن يشارك غونزاليس (36 عاما) في مناظرة انتخابية في كيتو الأحد.

واغتيل الوسطي فيافيسينسيو الذي كان يحتل المرتبة الثانية بحسب استطلاعات الرأي بين المرشحين للانتخابات، بالرصاص في ختام لقاء انتخابي مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي في كيتو.

وقتل المرشح البالغ 59 عاما وهو صحافي عرف بعمله في سبيل مكافحة الفساد، عند خروجه من قاعة رياضية في شمال العاصمة بعد لقاء انتخابي.

وأعلن الرئيس غييرمو لاسو حالة الطوارئ لمدة شهرين، مشيرا الى أنه طلب من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي المساعدة في التحقيق. وحمّل الرئيس مسؤولية الجريمة الى عصابات الجريمة المنظمة.

وأتى كشف اسم المرشح الجديد في يوم أعلنت السلطات أن نحو أربعة آلاف عنصر أمن شاركوا في عملية السبت داخل سجن يحتجز فيه زعيم أقوى عصابة في البلاد، على خلفية اغتيال فيافيسينسيو.

وكان الأخير أعلن الأسبوع الماضي أنّه تلقّى وفريق حملته الانتخابية تهديدات بالقتل من زعيم عصابة "لوس تشونيروس" المحكوم بالسجن لمدة 34 عاماً بتهم قتل واتجار بالمخدرات.

وأعلنت الشرطة توقيف ستة أشخاص للاشتباه بصلتهم بالجريمة، إضافة إلى مهاجم قتل خلال العملية، جميعهم من كولومبيا.