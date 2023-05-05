بريطانيا.. نتائج مخيبة لحزب المحافظين في الانتخابات المحلية

وغالبا ما تواجه الأحزاب الحاكمة صعوبات في انتخابات التجديد النصفي، لكن نتائج انتخابات المجالس في إنجلترا ستمثل الاختبار الأكبر، وربما الأخير، لمشاعر الناخبين قبل الانتخابات العامة المقبلة المتوقعة في 2024.

وأظهرت النتائج الأولية، خسارة حزب المحافظين 144 مقعدا في المجالس المحلية التي شهدت انتخابات.

وهيمن حزب العمال المعارض، الذي يأمل في الحصول على مئات المقاعد في انتخابات التجديد النصفي، على 96 مقعدا.

ونال الديمقراطيون الأحرار 40 مقعدا.

وستحدد النتائج شاغلي أكثر من 8 آلاف مقعد بالمجالس في 230 سلطة حكومية محلية مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة اليومية مثل جمع القمامة والمدارس.