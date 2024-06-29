"لديه أنا متضخمة".. الرئيس الأرجنتيني يرفض الاعتذار لنظيره البرازيلي

قال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إنه لن يعتذر لنظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن تصريحاته المهينة السابقة بحقّه، واصفا إيّاه الجمعة بأنه "يساري صغير" لديه "أنا متضخّمة".

وكان لولا صرّح الأربعاء بأنه لن يتحدّث إلى ميلي حتى يعتذر عن "كثير من الهراء" الذي تفوّه به عنه وعن البرازيل.

وردّ ميلي على سؤال لقناة "إل إن بلاس" بشأن طلب لولا، قائلا "يجب أن نرتقي فوق هذه التفاهات لأنّ مصالح الأرجنتين والبرازيليين أكثر أهمّية من الأنا المتضخّمة ليساريّ صغير".