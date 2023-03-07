على غير العادة.. شي يتهم واشنطن بقيادة حملة غربية لتطويق الصين

ندد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، بحملة غربية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتطويق بلاده و"احتوائها وقمعها".

وقال شي خلال جلسة برلمانية في بكين، إنّ "دولاً غربية، بقيادة الولايات المتّحدة، نفّذت سياسة احتواء وتطويق وقمع ضدّ الصين، الأمر الذي أدّى إلى تحدّيات غير مسبوقة لتنمية بلادنا"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا".

وألقى شي باللوم على الغرب في الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني.

ونقلت الإذاعة الصينية الرسمية عن شي قوله: "نفذ الغرب بقيادة الولايات المتحدة احتواء شاملا لقمع الصين، مما جلب تحديات غير مسبوقة للبلاد".