إيطاليا.. خطة مستوحاة من مكافحة المافيا للحد من الهجرة
أطلقت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني مبادرة جديدة تهدف إلى الحد من تدفقات الهجرة، خاصة من تونس وليبيا، في خطة مستوحاة من "مكافحة المافيا" وفق ما كشفته مجلة "جون أفريك".
وقالت المجلة، في تقرير، إن هذه الخطة تطفو على السطح تزامنًا مع انعقاد قمة منظمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
وأوضحت أنّه "على هامش الدورة الـ 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي وجَّه وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار نداءً من أجل "العمل الجماعي والموحد" لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأضافت: "يبدو أن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، قد سمعت النداء على الفور، وقدمت، في 15 فبراير/ شباط، لمجلس الوزراء، رؤيتها لإظهار "قربها" و"تضامنها" تجاه تونس وليبيا من خلال تعزيز التعاون والشراكات بين الوزارات، ضمن مشروع تم تلخيصه تحت اسم جديد: "خطة كيفانو".
وبحسب "جون أفريك" يشير هذا الاسم إلى مرسوم قدمته جيورجيا ميلوني، في سبتمبر/ أيلول 2023، والهدف منه هو مكافحة انحراف القاصرين، من خلال اقتراح عقوبات بالسجن بحقهم.
ولفتت إلى أنها مبادرة جاءت في أعقاب عدة حالات اغتصاب لفتيات مراهقات في كيفانو، وهي بلدة تقع على مشارف نابولي، مشهورة بأنها تقع تحت سيطرة المافيا المحلية وكونها مسرحًا لجميع الانتهاكات، من تهريب المخدرات، والعنف، والأسلحة، واستيطان العصابات.
وأوضح التقرير أنّه "من خلال إطلاق "خطة كيفانو"، أرادت رئيسة الحكومة الإيطالية البدء أولاً في استعادة السيطرة على الوضع عن طريق شبكة أمنية واسعة النطاق" متسائلاً: "أية علاقة مع تونس وليبيا؟"
ووفق التقرير، فإنّ الزعيمة اليمينية تعمل تحت ستار "التعاون والشراكة"، على التدخل في الشؤون الداخلية لتونس وليبيا، وأنّ ما يحرّكها في هذا الاتجاه أنّ هناك ارتباطًا بين الهجرة غير الشرعية وجماعات "المافيا" التي قد تستغل الوافدين على البلد من المهاجرين غير النظاميين.
ورجّح تقرير "جون أفريك" أن تكون هناك خطة تخفي أخرى، موضحًا أنّه "خلف خطة ماتي "السخية"، حيث يتعلق الأمر بعلاقات متوازنة نجد أداة أخرى، أمنية بحتة"، ما يعني أنّ الخطة الجديدة تقع في جوهر عمل الخطة الأولى، التي لا تمثل سوى واجهة.
وكانت ميلوني قد أعلنت عن "خطة ماتي"، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال قمة إيطاليا ـ أفريقيا، وتسعى الحكومة اليمينية من خلالها إلى توسيع نفوذها في الدول الأفريقية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وعرضت جيورجيا ميلوني منح وسائل البقاء تحفيزًا لأولئك الذين تغريهم أوروبا، للحد من هجرتهم نحو سواحلها الجنوبية.
وأشار تقرير "جون أفريك" إلى أنّه رغم تراجع عدد المهاجرين الوافدين على إيطاليا، خاصة من السواحل التونسية، فإنّ روما تتوقع هذه المرة ارتفاع عدد اللاجئين الراغبين في الهروب من المشاكل التي تضرب السودان أو النيجر.
وتستمرّ ميلوني في محاولة إقناع الإيطاليين والأوروبيين بأن الطموح الأفضل الذي يتقاسمه الأفارقة بالتأكيد هو الهجرة، ومن ثمة إيجاد حلول جذرية للحدّ من الظاهرة.