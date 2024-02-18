إيطاليا.. خطة مستوحاة من مكافحة المافيا للحد من الهجرة

وأضافت: "يبدو أن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، قد سمعت النداء على الفور، وقدمت، في 15 فبراير/ شباط، لمجلس الوزراء، رؤيتها لإظهار "قربها" و"تضامنها" تجاه تونس وليبيا من خلال تعزيز التعاون والشراكات بين الوزارات، ضمن مشروع تم تلخيصه تحت اسم جديد: "خطة كيفانو".

وبحسب "جون أفريك" يشير هذا الاسم إلى مرسوم قدمته جيورجيا ميلوني، في سبتمبر/ أيلول 2023، والهدف منه هو مكافحة انحراف القاصرين، من خلال اقتراح عقوبات بالسجن بحقهم.

ولفتت إلى أنها مبادرة جاءت في أعقاب عدة حالات اغتصاب لفتيات مراهقات في كيفانو، وهي بلدة تقع على مشارف نابولي، مشهورة بأنها تقع تحت سيطرة المافيا المحلية وكونها مسرحًا لجميع الانتهاكات، من تهريب المخدرات، والعنف، والأسلحة، واستيطان العصابات.

وأوضح التقرير أنّه "من خلال إطلاق "خطة كيفانو"، أرادت رئيسة الحكومة الإيطالية البدء أولاً في استعادة السيطرة على الوضع عن طريق شبكة أمنية واسعة النطاق" متسائلاً: "أية علاقة مع تونس وليبيا؟"

ووفق التقرير، فإنّ الزعيمة اليمينية تعمل تحت ستار "التعاون والشراكة"، على التدخل في الشؤون الداخلية لتونس وليبيا، وأنّ ما يحرّكها في هذا الاتجاه أنّ هناك ارتباطًا بين الهجرة غير الشرعية وجماعات "المافيا" التي قد تستغل الوافدين على البلد من المهاجرين غير النظاميين.