دون القرم و"الناتو".. ترامب يمنح زيلينسكي خيارين في مواجهة روسيا

ترامب وزيلينسكي في لقاء سابقالمصدر: رويترز
18 أغسطس 2025، 4:09 ص

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، استحالة استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم وانضمامها إلى عضوية حلف الأطلسي "الناتو".

وقال ترامب في تصريح له: "أمران غير واردان لأوكرانيا استعادة القرم وعضوية الناتو"، مؤكداً أن زيلينسكي يستطيع إذا أراد إنهاء الحرب على الفور تقريباً أو مواصلة القتال.

ووصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إلى العاصمة واشنطن، تمهيداً للقاء ترامب، في حين يستعد قادة أوروبيون من حلفاء أوكرانيا لعقد اجتماع منفصل مع الرئيس الأمريكي.

وعلق ترامب على المشهد الحالي بقوله: "اليوم سيكون حافلاً في البيت الأبيض باجتماع القادة الأوروبيين، لم يسبق أن اجتمع هذا العدد من القادة الأوروبيين هنا في وقت واحد".

