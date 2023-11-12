أوكرانيا تعلن قتل ثلاثة ضباط روس في ميليتوبول

أكّدت أجهزة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الأحد، أن ما لا يقلّ عن ثلاثة ضباط روس قُتلوا السبت إثر انفجار "في مقر الاحتلال" في ميليتوبول (جنوب) نتيجة عمل "للمقاومة المحلية".

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية التابعة لوزارة الدفاع عبر حسابها على "تلغرام" إنه بعد "انفجار مقر الاحتلال، تمت تصفية ثلاثة ضباط على الأقلّ من الحرس الوطني الروسي" السبت، مشيرة إلى أن "العمل الانتقامي" نفذه "ممثلون لحركة المقاومة المحلية".

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة ذلك.

وتُشكّل مدينة ميليتوبول الأوكرانية مركزًا لوجستيًا مهمًا للجيش الروسي الذي احتلها بُعيد بدء غزوه لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقالت أجهزة الاستخبارات العسكرية: "حصل الهجوم خلال اجتماع بين ضباط من أجهزة الأمن الروسية والحرس الوطني الروسي".

وأضافت: "يجري توضيح معلومات حول خسائر إضافية في صفوف العدو"، ملمحة إلى احتمال أن تكون حصيلة القتلى الفعلية أعلى.

وكان رئيس بلدية ميليتوبول الذي يعيش في المنفى إيفان فيدوروف قد أكّد مساء السبت أن دوي "انفجار قوي" سُمع في المدينة وأن سيارات شرطة سارت بعد ذلك "بسرعة كبيرة".

وتقع ميليتوبول، التي كان عدد سكانها يناهز 150 ألف نسمة قبل الحرب، في منطقة زابوريجيا، وهي واحدة من أربع مناطق أعلنت روسيا ضمّها في العام 2022 رغم أن جيشها لا يسيطر عليها بالكامل.

وأملت القوات الأوكرانية أن يتيح لها هجومها المضاد الذي بدأته في حزيران/يونيو التقدم نحو ميليتوبول وتوكماك ثم الوصول إلى ساحل بحر آزوف، ما يفصل القوات الروسية إلى قسمين. غير أن الخطوط الروسية لا تزال قائمة.