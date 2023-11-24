القضاء الروسي يستدعي ناشطة أعلنت عزمها الترشح للرئاسة
استدعى القضاء الروسي، الخميس، الناشطة السياسية إيكاترينا دونتسوفا عقب إعلانها عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستنظم العام المقبل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناشطة السياسية دونتسوفا "40 عاماً" قولها إنه "تم استدعائها من قبل ممثلي الادعاء في بلدة رزيف'' التي تبعد حوالي 200 كيلومتر غرب العاصمة موسكو.
وأضافت إيكاترينا "تعرضت لانتقادات لأنني تحدثت في منشور عن ملفات الحرب والسلم وحاولت تقييم الحكومة وما يحدث في روسيا''، مشيرة إلى أن "روسيا تبتعد عن السلام والحريات والمستقبل الجميل".
ويواجه معظم المعارضين في روسيا السجن وآخرين المنفى الاختياري أو الإجباري مثل أليكسي نافالني الذي تعكرت صحته في وقت سابق وسط اتهامات للكرملين بمحاولات تسميمه باعتباره مناهضا للرئيس فلاديمير بوتين.
وسيتعين على إيكاترينا أو أي مرشح يطمح لدخول سباق الانتخابات الرئاسية جمع 300 ألف توقيع من الناخبين الروس المؤهلين بحسب ما ينص عليه القانون الانتخابي في روسيا.
وأعلنت إيكاترينا أنها جمعت 100 ألف توقيع، فيما لم يعلن الرئيس بوتين بعد عن نيته الترشح لولاية جديدة في خضم انشغال بلاده بالحرب في أوكرانيا التي تقترب من إتمام عامها الثاني.