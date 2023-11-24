القضاء الروسي يستدعي ناشطة أعلنت عزمها الترشح للرئاسة

استدعى القضاء الروسي، الخميس، الناشطة السياسية إيكاترينا دونتسوفا عقب إعلانها عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستنظم العام المقبل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناشطة السياسية دونتسوفا "40 عاماً" قولها إنه "تم استدعائها من قبل ممثلي الادعاء في بلدة رزيف'' التي تبعد حوالي 200 كيلومتر غرب العاصمة موسكو.

وأضافت إيكاترينا "تعرضت لانتقادات لأنني تحدثت في منشور عن ملفات الحرب والسلم وحاولت تقييم الحكومة وما يحدث في روسيا''، مشيرة إلى أن "روسيا تبتعد عن السلام والحريات والمستقبل الجميل".