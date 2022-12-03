إصابة 11 مصليًا في هجوم على مسجد بجنوب نيجيريا



اقتحم مسلحون مسجدا في ولاية دلتا بجنوب نيجيريا الجمعة وأصابوا 11 مصليا بعد محاولتهم خطف الإمام، وفق ما أفادت الشرطة.

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي فيما تواجه نيجيريا عددًا كبيرا من التحديات الأمنية من بينها تمرد جهادي في الشمال الشرقي وعمليات خطف في ولايات وسط البلاد وشمال غربها وتوترات انفصالية في الجنوب.