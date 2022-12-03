قوات الأمن النيجيرية
قوات الأمن النيجيرية

إصابة 11 مصليًا في هجوم على مسجد بجنوب نيجيريا

أ ف ب
أ ف ب


اقتحم مسلحون مسجدا في ولاية دلتا بجنوب نيجيريا الجمعة وأصابوا 11 مصليا بعد محاولتهم خطف الإمام، وفق ما أفادت الشرطة.

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي فيما تواجه نيجيريا عددًا كبيرا من التحديات الأمنية من بينها تمرد جهادي في الشمال الشرقي وعمليات خطف في ولايات وسط البلاد وشمال غربها وتوترات انفصالية في الجنوب.

عمليات الخطف شائعة في نيجيريا وهدفها غالبا تحقيق مكاسب مالية، وينفذها عادة مجرمون ليست لديهم ميول إديولوجية معروفة

وقع الهجوم في الصباح الباكر على مسجد في أوغيلي قرب مدينة واري النفطية.

وأكد المتحدث باسم الشرطة برايت إدافي الحادث في تصريح لوكالة فرانس برس، وقال إن "11 شخصا أصيبوا".

قوات الأمن النيجيرية
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وأكد المتحدث أن التحقيقات جارية للعثور على المشتبه بهم.

ونقلت وسيلة إعلام محلية عن زعيم محلي وضحية أن إماماً خُطف أثناء الهجوم.

لكن الشرطة نفت ذلك قائلة "كانوا ينوون خطفه (الإمام) لكنهم (المسلحين) لم ينجحوا".

عمليات الخطف شائعة في نيجيريا وهدفها غالبا تحقيق مكاسب مالية، وينفذها عادة مجرمون ليست لديهم ميول إديولوجية معروفة.

يتعرض الرئيس محمد بخاري لضغوط لاتخاذ إجراءات بشأن المشاكل الأمنية في نيجيريا قبل أن يترك منصبه بعد الانتخابات المقرر إجراؤها فبراير المقبل

تحسن الأمن في ولاية دلتا مقارنة بأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما هاجمت جماعات مسلحة بشكل متكرر منشآت نفط وخطفت عمالها.

لكن في الولايات الجنوبية الشرقية المجاورة، أبلغ عن عشرات الهجمات مؤخرا وحملت مسؤوليتها لانفصاليي جماعة "سكان بيافرا الأصليين" وجناحها المسلح.

قوات الأمن النيجيرية
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ونفت الجماعة التي تسعى إلى إقامة دولة منفصلة لإتنية الإيغبو مرارا مسؤوليتها عن أعمال العنف.

يتعرض الرئيس محمد بخاري الذي تولى السلطة عام 2015 وأعيد انتخابه عام 2019، لضغوط لاتخاذ إجراءات بشأن المشاكل الأمنية في نيجيريا قبل أن يترك منصبه بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في شباط/فبراير المقبل.

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