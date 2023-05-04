الشرطة الأمريكية تعتقل منفذ الهجوم المسلح في أتلانتا

قُتِلت امرأة وأصيبت أربع أخريات، الأربعاء، عندما فتح مسلّح النار في قاعة انتظار داخل أحد مستشفيات مدينة أتلانتا في جنوب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأفادت الشرطة بأن المشبته به في إطلاق النار الذي شهده مستشفى "نورث سايد" بعيد الظهر بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ) يدعى ديون باترسون وهو عنصر سابق في خفر السواحل وقد لاذ بالفرار بعد الواقعة، قبل أن يتم اعتقاله.

وقالت شرطة أتلانتا في بيان قصير على فيسبوك مساءً: "تم القبض على ديون باترسون".