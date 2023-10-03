تقرير: الضربات الأوكرانية تُزعزع الأسطول الروسي في البحر الأسود

كشف موقع "بزنس إنسايدر" عن نقل بعض العمليات البحرية الروسية في البحر الأسود، وذلك بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها أوكرانيا على قاعدتها في شبه جزيرة القرم، ناسبًا تلك المعلومة إلى تقرير استخباري بريطاني.

وقال الموقع: "إن التهديدات دفعت، على الأرجح، بعض أنشطة الأسطول الروسي في البحر الأسود للانتقال إلى ميناء "نوفوروسيسك" على الساحل الغربي لروسيا.

وتابع: "أوكرانيا كثفت هجماتها على الأسطول الروسي في البحر الأسود في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ضرب مقرها الرئيسي في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي. وقبل ذلك بأسبوع، أطلقت أوكرانيا 10 صواريخ كروز لتصطدم بحوض بناء السفن، مما أدى إلى إتلاف غواصة وزورق إنزال".

كما قامت أوكرانيا بمهاجمة السفن الروسية بطائرات بحرية بدون طيار، وكشفت مؤخرًا عن تصميم جديد لطائرة بدون طيار مصممة لإغراق السفن الحربية الروسية، بحسب الموقع الذي أضاف "أن الضربات على "سيفاستوبول"، والتي ترافقت مع الهجوم الأوكراني المضاد الواسع على مناطق مختلفة من روسيا، كشفت عن نقاط ضعف روسيا في شبه جزيرة القرم، وكانت جزءًا من محاولة لعزل شبه الجزيرة وجعلها غير قابلة للدفاع بالنسبة لروسيا، كما ذكر بن هودجز، القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا".

وقال الموقع: "إن روسيا ستلجأ حاليا لتعويض النقص الحاصل، بعد نقل قطاعاتها، بالاعتماد على قواتها الجوية البحرية، التي كان لها دور مؤثر في استمرار توجيه الضربات الجوية لجزيرة الأفعى الاستراتيجية، التي انسحبت منها القوات الروسية في وقت مبكر".

المصدر: موقع "بزنس إنسايدر"