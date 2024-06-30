"صليب معقوف" يشوّه ملصقات مرشحة الجبهة الشعبية الفرنسية
لُوحظ في إقليم واز الفرنسي، عددٌ من الملصقات الانتخابية المشوَّهة التي تعود لمرشحة الجبهة الشعبية الجديدة في الدائرة الأولى روكسان لوندي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "لوباريزيان"، فإن العديد من ملصقات المرشحة شُوِّهت بوضع علامة "الصليب المعقوف" عليها، لا سيما في بوفيه وماينيلاي مونتيني.
وأعربت "لوندي" للصحيفة عن أسفها، قائلة: "يتم إطلاق خطاب عنصري ومعادٍ للسامية".
وبينما وصلت المشاركة إلى أرقام قياسية في البر الرئيس لفرنسا، أعُلنت النتائج الأولية في معظم المقاطعات والأقاليم الخارجية.
ووفقًا لهذه النتائج، يبدو أن أقاليم ما وراء البحار قاومت اختراق التجمع الوطني في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.
وتشير النتائج الأولية التي أعلنتها محافظة جوادلوب، أن حزب التجمع الوطني لم يتقدم في الدوائر الأربع، لكن اثنين من مرشحيها، لوران بيتي ورودي تولاسي، تأهلا للدور الثاني في الدائرتين الثانية والثالثة، بحصولهما على 17.30% و25.90% على التوالي من الأصوات، بفارق كبير عن النائبين المنتهية ولايتهما عن الجبهة الشعبية كريستيان بابتيست (41.33%)، وليوت ماكس ماثياسين (36.21%) .