الكرملين يرجح عقد اجتماع بين بوتين وترامب في سبتمبر

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب إذا زار الرئيسان الروسي والأمريكي بكين في الوقت ذاته في سبتمبر/ أيلول.

وبحسب وكالة "رويترز"، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين سيزور الصين لحضور فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، لكنه قال إن موسكو لا تعرف ما إذا كان ترامب يخطط للمشاركة.

وكان الرئيس الأمريكي قال، إنه يشعر بخيبة أمل تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكنه لم ييأس منه بعد، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وأوضح ترامب لشبكة الإذاعة البريطانية، أنه "يشعر بخيبة أمل تجاه بوتين"، مستطردًا "لكنني لم أيأس منه بعد"، وفق قوله.

وأضاف "نجري محادثة رائعة. ثم أقول: هذا جيد، أعتقد أننا قريبون من إبرام اتفاق، ثم يقصف مبنى في كييف".

وأعلن ترامب عن أسلحة جديدة لأوكرانيا أمس الاثنين، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام، وهو تحول كبير في السياسة ناجم عن الإحباط من هجمات موسكو المستمرة على أوكرانيا.