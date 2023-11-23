"عقيدة نتنياهو" ستبقى في إسرائيل حتى بعد رحيله عن السلطة

أصبح بنيامين نتنياهو رئيسًا للحكومة في إسرائيل لأول مرة، العام 1996، ومنذ ذلك الوقت وهو يدفع البلاد نحو اليمين، ورغم أن كثيرين يُجمعون على أن أيامه في المشهد السياسي باتت معدودة، إلا أن النهج الذي أسسه سيكون من الصعب تغييره، وفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هجومًا كالذي نفذته حركة حماس في السابع من الشهر الماضي، ما كان يجب أن يحدث في ظل حكم نتنياهو الذي كان يصفه مساعدوه برجل الأمن".

أراد نتنياهو أن يتذكره الإسرائيليون بصفته حامي إسرائيل، فعادة ما كان يتباهى بأنها لم تشهد قط وقتًا أكثر سلمًا وازدهارًا من الأعوام الستة عشر التي قضاها في السلطة. بحسب "الغارديان".

وفي ظل وجود حكوماته المتعاقبة، قامت إسرائيل بتركيب نظام القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ من قطاع غزة، وأنشأت سياجًا بطول 40 ميلاً، مزودًا بأجهزة استشعار تحت الأرض، وأسلحة يتم التحكم فيها عن بعد، ونظام كاميرات موسعة، تبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار.

وترى "الغارديان" في تقريرها أن السلام النسبي الذي حظيت به إسرائيل خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، قد بُني على سلسلة من الأوهام فحواها أن تطلعات الفلسطينيين نحو الحرية يمكن إخفاؤها وراء الجدران الأسمنتية التي قامت إسرائيل بتدشينها طيلة السنوات الماضية.

واعتقدت إسرائيل أيضًا أنه يمكنها التعامل مع ما تبقى من مقاومة فلسطينية من خلال مزيج من التكنولوجيا والقوة النارية الساحقة، وبالتالي، يمكن للحكومات الإسرائيلية أن تفعل ما يحلو لها دون تحمل عواقب كبيرة.

ولكن، جاء هجوم 7 أكتوبر ليحطم كافة الافتراضات التي وضعتها إسرائيل، وانهار مشروع نتنياهو بكافة نواحيه، صبيحة اليوم الذي يطلق عليه الاسرائيليون اسم "السبت الأسود"، وفق الصحيفة.

وتبين أن حكومات نتنياهو المتعاقبة لم تجعل الإسرائيليين أكثر أمنًا، بل على العكس جعلتهم أكثر عرضة لهجمات على غرار تلك التي نفذتها حماس.

ووفق التقرير، "لم يرسم نتنياهو أيضًا طريقًا أمام إسرائيل للخروج من اعتمادها على الولايات المتحدة، وتركها معتمدة عليها تمامًا، كما كانت أثناء حرب "يوم الغفران"، باعتبارها أول كارثة مماثلة تحل بإسرائيل".

وتابع: "رؤية نتنياهو لإسرائيل فقدت صدقيتها تمامًا، ورغم ذلك لا يوجد من القادة الإسرائيليين الذين سيخلفونه من هو على استعداد لإبعاد إسرائيل عنها".

وأضاف التقرير: "ربما تدشن الأزمة الحالية نهاية مسيرة نتنياهو السياسية، لكن إسرائيل ستظل محاصرة بالظروف التي خلقها، حتى بعد فترة طويلة من رحيله عن المشهد السياسي".

وقالت "الغارديان" إن معارضي نتنياهو السياسيين اتبعوا أيضًا نهجه وعقيدته.. فحكومة (لابيد –بينت) التي لم تستمر طويلاً وترأسها كل من "يائير لابيد"، و"نفتالي بينت"، لم تحِد عن سياسات نتنياهو بل عملت على تعميقها أكثر.

وأضافت أنه "في ظل حكومة (لابيد - بينت)، بدأت أعداد الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتزايد، وقام بيني غانتس الذي كان وزيرًا للدفاع في الحكومة، بتصنيف 6 منظمات غير حكومية فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان، على أنها "منظمات إرهابية" في إطار جهود إسرائيل لقمع المعارضة الفلسطينية للاحتلال.

ولفتت الصحيفة إلى حرص نتنياهو وحلفائه على ضمان عدم قيام حركة وطنية فلسطينية موحدة، "لذلك عمل على تقوية حركة حماس في غزة على حساب حركة فتح في الضفة الغربية، وبهدف دعم حكومة حماس في غزة، طلب نتنياهو من قطر نقل مليارات الدولارات لحماس"، بحسب "الغارديان"

وأعادت الصحيفة التذكير بما قاله عن نتنياهو في اجتماع لحزب الليكود العام 2019: "من يريد أن يمنع قيام دولة فلسطينية، عليه بدعم حماس وتقويتها.. هذا جزء من إستراتيجيتنا لتقسيم الفلسطينيين بين أولئك الذين يعيشون في غزة، والذين يعيشون في يهودا والسامرا (الضفة الغربية)..".

وبحسب الصحيفة، فإن اخفاقات نتنياهو تجلت أيضًا على صعيد علاقات إسرائيل الخارجية، فخلافًا لوجهة النظر الذي احتفظ بها دائمًا، فإن القضية الفلسطينية لم تختف ببساطة من أجندة المنطقة، "ولن يكون اندماج إسرائيل ممكنًا في الشرق الأوسط دون التوصل إلى اتفاق طويل المدى ينهي الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والحصار لقطاع غزة"، وفق المصدر ذاته.

وبحسب التقرير، فإن "الحرب الدائرة، الآن، في غزة أدت الى توتر العلاقات مع مصر والأردن، أهم حليفين عربيين لإسرائيل، وطال التوتر أيضًا علاقات إسرائيل مع دول اتفاقات إبراهام، التي يعتبرها نتنياهو إنجازًا تاريخيًا له، فقد استدعت البحرين سفيرها من إسرائيل، وأعلنت تعليق علاقاتها الاقتصادية لإظهار دعمها للقضية الفلسطينية".

وعلى الصعيد الداخلي، تقول "الغارديان" إن نتنياهو قام بتطوير نمط متميز من الحكم الشخصي، حيث منح مناصب وزارية وهيئات حكومية لأعضاء الليكود والموالين له من السياسيين غير الأكفاء.

وفي العام 2020، وبعد اتهامه بعدة قضايا فساد، ورشوة واحتيال، أصبح أسلوب نتنياهو السياسي يتسم بجنون العظمة، واتهم عناصر في الشرطة والنيابة العامة بالانضمام إلى وسائل الإعلام اليسارية المناهضة له لتلفيق قضايا لا أساس لها ضده، بحسب زعمه.

وذكرت الصحيفة أنه "بعد هجوم 7 أكتوبر بدا واضحًا أن نتنياهو يدير الأزمة وهو يضع في اعتباره مستقبله السياسي القاتم، وكالعادة ينصب اهتمامه على الأمور المرئية والظاهرة للعيان، فهو لم يحضر أيًا من جنازات قتلى هجوم حماس، وفضل بدلاً من ذلك التقاط صور إلى جانب قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي".

وسابقًا، حاول نتنياهو إلقاء اللوم على الجيش في الإخفاق الاستخباري والعسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى وقوع هجمات حماس.

ورغم الجهود التي يبذلها لإعادة تلميع صورته، انتهى نتنياهو سياسيًا، والغضب الشعبي تجاهه وتجاه حكومته كبير جدًا، بحسب الصحيفة، ففي استطلاع رأي للقناة 13 العبرية، قال 76% من الذين شملهم الاستطلاع إن نتنياهو عليه أن يستقيل.

وفي مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، قال موشيه يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق الذي يمكن وصف آرائه السياسية باليمينية، إن نتنياهو يمثل "تهديدًا وجوديًا" على دولة إسرائيل.

وقالت الصحيفة إنه "إذا كان هناك أي أمل في أن تتخلص إسرائيل من إرث نتنياهو، فسيكون من قائد جديد لم يعرف اسمه بعد ولم يظهر على الساحة، ويتحلى بالشجاعة لدفع إسرائيل مجددًا نحو مسار السلام".

وأضافت: "حتى الآن لا يوجد مثل هذا القائد في إسرائيل، فقد تمكن نتنياهو من وضع بصمته بقوة على إسرائيل وإعادة تشكيلها وفقًا لتصوراته".

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية