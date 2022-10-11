نتنياهو: الاتفاق مع لبنان "استسلام تاريخي"

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، معتبرًا إياه "استسلامًا تاريخيًا"، وخطرًا استراتيجيًا على إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، رحب مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون بمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي قدمها الوسيط الأمريكي للطرفين.

وقال نتنياهو عبر صفحته على فيسبوك: "هذا ليس اتفاقًا تاريخيًا، إنه استسلام تاريخي.. لأكثر من عقد من الزمان، لم تستسلم الحكومات تحت قيادتي لتهديدات حسن نصر الله، حتى جاء لابيد، وفي غضون ثلاثة أشهر، استسلم بالكامل لجميع مطالب حزب الله".

وأضاف نتنياهو: "المعادلة الجديدة التي وضعها لابيد، هي أن التهديدات تقابل بالاستسلام، وهذا يشكل خطرًا استراتيجيًا على أمن إسرائيل.. سنتعامل مع هذه القضية بنفس المسؤولية والتصميم، كما تعاملنا مع اتفاقات سيئة أخرى ورثناها من الحكومات اليسارية في الماضي"، في إشارة إلى أنه لن يكون ملزمًا بالاتفاق في حال عودته للحكم.

وانتقد حزب "هناك مستقبل" الذي يقوده يائير لابيد تصريحات نتنياهو، معتبرًا أنها تأتي في سياق خدمة أهداف انتخابية وشخصية لصالح نتنياهو.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، إنه "إذا لم يتم عرض الاتفاقية مع لبنان على الكنيست للموافقة عليها، فإنها ستصوت ضدها في الحكومة".