فرنسا: لا خطط حاليا لفرض عقوبات على إسرائيل

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه، إنه لا توجد خطط، حاليًا، لفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على السماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، مخففًا من تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها هذا الأسبوع.

وأضاف سيغورنيه أمام النواب في الجمعية الوطنية (البرلمان) أن فرنسا فرضت في الآونة الأخيرة عقوبات على بعض المستوطنين الذين تقول إنهم يمارسون أعمال عنف في الضفة الغربية وأنها "ستواصل القيام بذلك".

ووفق وكالة "رويترز"، جاءت تصريحات الوزير الفرنسي بعدما قال في مقابلة قبل يوم، إن العقوبات قد تكون خيارًا لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ ما أثار ردود فعل مرحبة وأخرى غاضبة من الرأي العام المنقسم في فرنسا؛ بسبب حرب غزة. وفرنسا موطن أعداد كبيرة من الأقليتين المسلمة واليهودية.

وقال سيغورنيه في مقابلة مع إذاعة "آر.إف.آي"، وقناة فرانس 24 التلفزيونية: "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش".