بسبب "انهيار" الهدنة.. أمريكا تحذّر من إجراءات ضد قادة السودان
حذّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، من أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات بحق قادة السودان بعد انهيار هدنة رعتها الولايات المتحدة.
وقال بلينكن للصحفيين خلال محادثات حلف شمال الأطلسي في أوسلو: "ننظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ، بما في ذلك عبر مواصلة العنف، وخرق اتفاقات وقف إطلاق النار التي التزموا بها".
ولم يحدد بلينكن الإجراءات التي يمكن لواشنطن اتّخاذها وإذا كانت ستستهدف قائدي الجيش وقوات الدعم السريع شخصيًا أم ستكون عامة أكثر.
وأفاد بلينكن الذي يزور أوسلو من أجل اجتماعات حلف شمال الأطلسي أن الولايات المتحدة ستبقى معنية بالملف، لكنه امتنع عن تحميل طرف واحد مسؤولية خرق الهدنة، بعدما أعلن الجيش انسحابه الأربعاء.
وأقرَّ بلينكن بوقوع انتهاكات واسعة النطاق لسلسلة اتفاقيات لوقف إطلاق النار رعتها الولايات المتحدة والسعودية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال بلينكن: "رأينا تقديم المساعدات الإنسانية يمضي قُدمًا، لكن الأمر كان غير مثالي وضعيفًا إلى حد كبير.. اليوم نرى أفعالًا يقوم بها الجانبان في خرق واضح لالتزاماتهما".