رئيس أركان الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر "خصم مخيف"

وأضاف: "هل كل المجموعات العسكرية الخاصة متساوية أو ستكون كذلك؟ على الأرجح لا، هناك قدر من الدعم الحكومي خلفها"، في إشارة إلى الروابط القوية بين بريغوجين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح أن "مجموعة فاغنر، لأنها تكافح للحصول على مكانة في الكرملين بطريقة ما من خلال دفع ثمن باهظ، تطرح علينا مشكلة وتقول لنا إنها خصم مخيف".

وأشار إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت قبل حوالي عام لم تكشف بعد كل عواقبها الجيوستراتيجية.

وأكد: "نحن على الأرجح في مرحلة تغيير حقبة بنفس حجم حدث سقوط جدار برلين"، مشيراً إلى تغيرات "استغرقت سنوات لتتجسد، وطبعت ثلاثة عقود".

وتابع: "شهدنا تصاعد استخدام القوة من قبل عدد من الدول"، ذاكراً إيران والصين.

وأردف: "هناك إعادة نظر في القانون الدولي كما تبلور منذ الحرب العالمية الثانية، تقول لنا بعض الدول: قانونكم ظرفي وغربي ونحن نرفضه".