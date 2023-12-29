قبيل الانتخابات.. بايدن يواجه صراعاً يهدد بـ"ابتلاع الشرق الأوسط"

تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحقيق توازن دقيق في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، حيث تواجه تحديا في احتواء التداعيات المتزايدة للصراع الذي يهدد بابتلاع الشرق الأوسط، وفقا لتقرير نشره موقع "فويس أوف أمريكا".

وقال التقرير إنه مع قيام الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتوسيع هجومها البري في غزة، تهدد إيران بالانتقام من الغارات الجوية الأخيرة، ما يثير المخاوف بشأن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق في المنطقة، وهي نتيجة يهدف بايدن، الذي يواجه عاما انتخابيا وشيكا في 2024، إلى تجنبها.

وأدى مقتل سيد رازي موسوي، أحد كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، مؤخرًا، إلى تأجيج التوترات، حيث تعهدت طهران بالانتقام بعد أن ربطت الهجوم بإسرائيل، إذ زعمت الأخيرة تورط موسوي في تسليح ميليشيا حزب الله في لبنان وسوريا، ما أسهم في تعزيز هجمات الميليشيا على طول الحدود الشمالية لإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وفي خضم هذه التطورات، تلوح في الأفق مخاوف بشأن خطر المواجهة بين إسرائيل وإيران، حيث اعتبر محللون أن استهداف شخصية عسكرية إيرانية استفزاز كبير، ما يشير إلى أن ضبط النفس الإيراني قد يتضاءل إذا استمر استهداف قياداتها.