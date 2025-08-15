إسرائيل تنفذ غارات على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تنفيذ سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لميليشيا "حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "جيش الدفاع هاجم بنى تحتية عسكرية في موقع تابع لحزب الله الإرهابي بجنوب لبنان".

وأضاف: "أغارت طائرات حربية قبل قليل في منطقة تلة الشقيف على بنية تحتية عسكرية وأخرى تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله، الذي يشهد نشاطات عسكرية".

وأشار أدرعي إلى أن "وجود هذا الموقع والنشاطات فيه يشكلان خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

ومن جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ، مساء اليوم الجمعة، سلسلة غارات عنيفة استهدفت أحراج علي الطاهر الواقعة عند الأطراف الشمالية لبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا.

وأضافت الوكالة أن "الطائرات أطلقت عددًا من صواريخ جو–أرض ما أحدث انفجارات دوّت في العديد من المناطق الجنوبية، وارتفعت سحب الدخان الكثيف في السماء".